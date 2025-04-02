Завод очистных систем построят в Наро-Фоминске. Только на первом этапе в проект инвестируют около 100 миллионов рублей. После запуска предприятия на нем появится не менее 100 рабочих мест.

Компания «Малахит» выпускает септики и очистные системы. Предприятие планирует нарастить мощности вдвое, открыв новый завод в Наро-Фоминске. Продукцию компании используют в жилых домах, ресторанах, на АЗС и других производствах.

Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, сейчас «Малахит» выпускает до 15 тысяч единиц оборудования в год.

«На сегодняшний день компания „Малахит“ производит до 15 тысяч единиц оборудования в год, основным направлением которого являются автономные очистные системы и канализации. Запуск второго промышленного комплекса площадью шесть тысяч квадратных метров позволит компании вдвое увеличить производственные мощности», — сказала она.

На уже действующем заводе в Истре наладили полный цикл производства. Благодаря этому компания может контролировать качество продукции на всех этапах. По словам генерального директора Руслана Жирова, септики изготавливают из прочных и износостойких материалов, которые хорошо переносят перепады температуры и безопасны для окружающей среды.

«На сегодняшний день наша компания поставляет свою продукцию по всей России. У нас есть складские помещения в 15 регионах по всей России — в Краснодаре, Уфе, Санкт-Петербурге, Саранске и других городах. Это позволяет нам эффективно обслуживать наших клиентов по всей стране», — сказал он.