Завод оборудования для водоподготовки построят в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:33 Завод оборудования для водоподготовки построят в Солнечногорске ООО "БКИ"

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Производственно-складской комплекс по выпуску оборудования для водоподготовки промышленного и бытового назначения начнут строить в Солнечногорске. Разрешение выдали в Главгосстройнадзоре.

Компания «БКИ» построит объект в индустриальном парке «Есипово». В здании на 14 тысяч квадратных метров разместится основное производство, в запуск которого инвестор вложит 1,2 миллиарда рублей. Завершить работы и открыть завод планируется в конце августа 2025 года.

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Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству. Менеджер помог инвестору получить необходимые разрешения и быстро выйти на площадку.

Ранее стало известно, что Подмосковье совместно с Китаем и Казахстаном запустит транспортно-логистический хаб под Наро-Фоминском. Как подчеркнул глава региона Андрей Воробьев, это знаковый трехсторонний проект для стран.