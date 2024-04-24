Завод оборудования для очистных сооружений в Чехове расширит производство | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 08:38 Завод оборудования для очистных сооружений в Чехове расширит производство Завод «Агма» в Чехове расширит производство Телеканал «360»

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Глава Чехова Михаил Собакин посетил завод «Агма». Предприятие производит оборудование для очистки сточных вод и планирует получить льготный участок земли для строительства новых цехов.

Чеховское предприятие — одно из крупнейших в стране в своей отрасли. Выпускаемая продукция установлена во многих городах России и стран СНГ. Заготовительный и сборочный цеха осмотрел глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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Производство планируют расширять. Директор компании Егор Курятников обратился к главе с просьбой передать небольшой участок муниципальной земли для увеличения мощностей завода.

«Есть программа, объявленная губернатором „Земля за 1 рубль“. Коллеги работают в рамках импортозамещения, так что можем здесь предложить варианты», — сказал руководитель муниципалитета.

Компании «Агма» около 30 лет. Ранее она располагалась в Москве и всего несколько лет назад перевезла свое производство в Чехов. Сейчас в основном здесь работают жители ближайших населенных пунктов: Подольска, Серпухова и Чехова. Всего на предприятии трудятся более 120 сотрудников. Они создают оборудование практически для всех стадий очистки сточных вод.

Например, специальные перекрытия, которые не дают распространяться неприятному запаху от очистных сооружений, впервые в России разработали именно на здесь.

«Часть оборудования уникальна. На него получены как российские, так и международные патенты. Если говорить про перекрытия, то в мире нет компании, которая бы выпускала из одних рук и перекрытия, и оборудование для очистных сооружений, и газоочистку. Нам это удалось совместить», — поделился генеральный директор компании «Агма» Егор Курятников.

В августе прошлого года предприятие подписало соглашение с правительством Московской области и стало участником национального проекта по повышению производительности труда. Участие в проекте уже дало ощутимые результаты. Последние несколько лет компания показывает устойчивый рост и является одним из крупных налогоплательщиков городского округа Чехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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