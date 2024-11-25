Завод оборудования для очистных сооружений построили в Сергиевом Посаде

Компания «БиоПроект Пересвет» построила завод оборудования для очистных сооружений в Сергиевом Посаде. На предприятии создадут свыше 20 рабочих мест.

На заводе будут выпускать емкостное оборудование из композитных материалов для очистных сооружений. Проект удалось реализовать благодаря программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль», рассказали в региональном Мининвесте. Как отметила глава ведомства, заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, в проект инвестировали 100 миллионов рублей.

В будущем владелец предприятия планирует расширить производство. Для этого компания получила еще один земельный участок.

«БиоПроект Пересвет» производит емкостное оборудование для очистных сооружений.