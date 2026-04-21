Завод НПО «Экосистема» внедряет цифровую трансформацию

Сегодня наблюдается рост компаний, чья эффективность зависит не от количества станков, а от степени внедрения цифровых технологий. Пример такого подхода — завод НПО «Экосистема», который производит водоочистное оборудование для промышленных и коммунальных предприятий в городе Солнечногорск.

Компания, основанная в 2011 году, прошла путь от традиционного производителя до организации полного цикла: от разработки конструкторской документации до пусконаладки и сервисного обслуживания с гарантией.

Операционный директор НПО Алексей Воротынцев придерживается принципа: максимальная прибыль при минимальном привлечении ресурсов. Этого удается достичь не за счет жесткой экономии, а благодаря совершенствованию технологии на каждом участке.

Конструирование и автоматизация программ разработки исключили многодневную рутину. Если раньше создание одной модели занимало до шести рабочих дней, то теперь достаточно ввести параметры в программу, которая сама генерирует модель и выгружает чертежи. Инженер теперь сосредотачивается на инженерной логике.

В отделе снабжения процесс, который раньше занимал пять-шесть рабочих дней, теперь сжат до десяти секунд. Полная автоматизация этого этапа высвободила сотни часов рабочего времени и практически исключила риск человеческой ошибки.

Параллельно на заводе идет модернизация станочного парка и роботизация производственных операций. Система мотивации персонала постоянно актуализируется в соответствии с требованиями рынка.

Завод не предлагает типовых решений в области водоочистки, создавая системы, точно соответствующие задачам клиента. За этим индивидуальным подходом стоит внутренний процесс с высокими стандартами и автоматизацией.

Руководство отмечает, что основной прирост производительности еще впереди. Однако уже сейчас очевидно, что сочетание собственной автоматической системы управления оборудованием и интеллектуальной автоматизации рутинных операций позволяет компании расти без пропорционального увеличения штата.