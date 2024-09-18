Завод насосных станций пожаротушения запустят в Сергиевом Посаде

Компания «БиоПроект Пересвет» расширит завод по производству емкостного оборудования из стеклокомпозитов в Сергиевом Посаде. Земельный участок предприятие получило по льготной программе. Там наладят выпуск насосных станций пожаротушения.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания получила второй участок по программе «Земля за рубль». По первому договору предприятие получило 0,63 гектара для строительства завода по выпуску емкостного оборудования из стеклокомпозитов.

По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, компания планирует возвести завод насосных станций пожаротушения и станций повышения давления.

«Планируемый объем инвестиций в развитие производства составляет 70 миллионов рублей. Расширение предприятия позволит создать более 15 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2026 год. Ожидается, что после выхода на проектную мощность предприятие будет производить более 40 станций ежегодно», — сообщила она.

Компания «БиоПроект Пересвет» занимается производством оборудования для очистных сооружений. Продукцию использовали для строительства подъездов к Керченскому мосту, жилых комплексов Подмосковья и других проектов.

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