Завод мясных деликатесов запустят в Мытищах к концу года

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Мытищах построят завод «Фермерские колбасы Подмосковья». Проектом занимается крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино поле». Компания получила разрешение на строительство при поддержке ЦСС Московской области.

Завод с мощностью от двух до трех тысяч тонн в год потребует инвестиций свыше 200 миллионов рублей и создаст более 50 рабочих мест. Согласно проекту, на предприятии создадут инженерную инфраструктуру и установят современное оборудование.

Ожидается, что завод начнет работать к концу 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он также напомнил, что в регионе приняли решение по развитию новых индустриальных парков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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