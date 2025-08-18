Завод минеральной изоляции для утепления домов модернизируют в Подмосковье

Завод «Техно» в Серпухове модернизируют. На предприятии заменят 70% производственного оборудования к июлю 2026 года. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

«Проект модернизации рассчитан до июля 2026 года. Общие инвестиции в проект оцениваются в четыре миллиарда рублей. Когда все работы будут завершены, на предприятии планируются экскурсии для жителей города», — уточнили в ведомстве.

После покупки завода у компании «Урса» корпорация «Технониколь» начала масштабную реконструкцию. По словам директора предприятия Алексея Артамонова, планируется замена около 70% оборудования на современное отечественное и внедрение новых технологий. Это должно повысить эффективность производства и уменьшить нагрузку на окружающую среду.

На предприятии уже обновили камеру полимеризации и модернизировали систему газоотведения второй технологической линии.Также здесь настроили замкнутый цикл использования технической воды: теперь ее применяют для очистки газов и приготовления связующего вещества, что позволило почти вдвое сократить забор воды из городских сетей.

В апреле 2026 года завод временно остановят, чтобы заменить стекловаренную печь. Новая технология плавления с использованием кислорода сделает процесс более эффективным и экологичным.

Большая часть улучшений связана с системой газоочистки. Первый этап уже завершили: перенастроили технологический процесс и усилили контроль, что сократило число сбоев. Второй этап включает замену фильтров, газоходов и электрофильтра, очищающего газы от стекловаренной печи.