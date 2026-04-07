Завод металлоконструкций компании «Аполло» начнет строительство четвертой площадки в Новосибирске

Компания «Аполло», один из крупнейших налогоплательщиков в отрасли, с 2024 года запустила производство металлоконструкций в Солнечногорском индустриальном парке «Есипово». Ранее предприятие базировалось в Самаре. Сейчас на заводе работают 61 человек, но в перспективе штат планируется увеличить до 140 сотрудников.

Продукция предприятия находит применение в строительстве различных объектов: складов, заводов, физкультурных комплексов, больниц и школ. В основе производственного процесса лежат принципы бережливого производства и максимальная автоматизация.

По словам коммерческого директора компании Дмитрия Головкова, система выстроена так, что можно максимально снизить зависимость от человеческого фактора. Каждый сотрудник работает по четким инструкциям на всех этапах производства.

Заказчики завода могут отслеживать путь металла от момента поставки до отгрузки через личный кабинет с системой уведомлений. При этом завод открыт для посещения: любой производитель или технолог может ознакомиться с организацией процессов, предварительно записавшись.

К осени 2025 года компания планирует начать строительство четвертой площадки в Новосибирске. К 2029 году сеть предприятий должна расшириться до пяти полностью функционирующих заводов.