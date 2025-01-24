Завод медицинского оборудования в Мытищах получил промышленную ипотеку

Компания «Мед Теко» расширит мощности в Мытищах благодаря промышленной ипотеке. Предприятие получило льготный кредит на покупку нового помещения, благодаря чему там создадут еще 100 рабочих мест.

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания инвестировала в расширение 850 миллионов рублей, из которых 500 миллионов было получено по программе промышленной ипотеки и 100 миллионов — в качестве льготного кредита от регионального правительства. На новых площадях разместят производство медицинского оборудования.

«За счет приобретения производственных площадей компания планирует модернизировать предприятие, а также запустить новые производственные направления и создать дополнительно более 100 высокотехнологичных рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

В министерстве добавили, что поддержку инвестору оказал Штаб по работе с банками. Обратиться туда предприниматели могут по ссылке.

Компания «Мед Теко» разрабатывает и выпускает сложное медоборудование. На новой площадке будут выпускать паровые стерилизаторы, ударно-волновую терапию, физиотерапевтические комбайны и другое.

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