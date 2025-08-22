Завод медицинских препаратов в Электрогорске нарастил мощности

Компания «ЭКОлаб» расширила производство медицинской продукции в Электрогорске. Благодаря этому на заводе появилось еще более 50 рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестировали почти 500 миллионов рублей.

«В рамках инвестпроекта компания „ЭКОлаб“ ввела в эксплуатацию очередной производственный объект — это уже шестой цех компании по производству лекарственных препаратов и медицинской продукции», — сказала она.

Компания производит диагностические препараты, иммуноферментные тест-системы и другие наборы, которые применяются для in vitro диагностики неинфекционных заболеваний. Сейчас на заводе выпускают более 400 видов продукции. Расширение позволит нарастить мощности в два раза.

Позже предприятие продолжит увеличивать производство лекарств, в том числе жизненно важных.