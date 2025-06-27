Завод макаронных изделий в Солнечногорске увеличил объемы производства

Завод «Барилла Рус», расположенный в Солнечногорске, увеличил объем производства макаронных изделий на 5450 тонн. Основной причиной роста стало повышение спроса на макароны из твердых сортов пшеницы, объемы производства которых возросли в полтора раза за последние три года.

Увеличение объемов производства макарон в России свидетельствует о стабильности и прогрессе в пищевой промышленности страны. Завод «Барилла Рус» внес значительный вклад, увеличив выпуск пасты на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятие активно внедряет новые технологии и расширяет свои производственные мощности.

«Повышение качества и вкусовых характеристик продукции, а также активная работа по расширению рынков сбыта позволили компании достичь таких впечатляющих результатов. Это пример успешного предприятия, которое не только обеспечивает внутренний рынок качественной продукцией, но и активно наращивает экспортный потенциал», — рассказал первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Согласно данным Минсельхоза РФ, в первом квартале 2025 года в стране было произведено более полумиллиона тонн макаронных изделий, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт также значительно увеличился — на треть в стоимостном выражении и на 16% в физическом объеме.