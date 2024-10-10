Завод лекарств при ревматических заболеваниях и раке построили в Дубне

Компания «Аргументум Фарма» построила фармацевтический комплекс на территории особой экономической зоны «Дубна». Там будут производить лекарства для лечения онкологических, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний. На предприятии смогут получить работу около 100 человек.

Площадь комплекса превысила 6,5 тысячи квадратных метров. На первом этапе компания сможет производить около 60 миллионов препаратов в год. Многие из них будут импортозамещающими, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, области Екатерина Зиновьева.

«Первую очередь фармацевтического комплекса, где будет создано не менее 100 рабочих мест для жителей Подмосковья, компания сможет запустить уже в следующем году. Весь проект будет запущен в течение четырех лет. Инвестиции оцениваются в 1,8 миллиарда рублей», — добавила она.

В первую очередь на предприятии будут выпускать жизненно необходимые лекарства, а также препараты для стабилизации давления, терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда и другие.

По словам генерального директора Олега Левченко, на территории комплекса будут разрабатывать и производить лекарства в ампулах, флаконах и шприцах.

«Все лекарственные препараты будут проходить строгий контроль с использованием самого современного лабораторного оборудования на всех стадиях производства», — отметил он.

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