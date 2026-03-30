Завод косметики в Солнечногосрке провел экскурсию для бойцов СВО

Завод декоративной и уходовой косметики «АВ Тауэр» в Солнечногорске провел экскурсию для участников СВО и их семей в рамках программы «Промышленный туризм».

Компания работает на рынке с 1995 года. Она выпускает продукцию в режиме полного цикла. В линейке — широкий ассортимент декоративной косметики.

Гостям показали, как варятся помады и замешиваются пудры, а затем фасуют и упаковывают готовые товары.

«В Солнечногорске экскурсии в рамках программы „Промышленный туризм“ для Ассоциации ветеранов СВО организовываются администрацией и предприятиями округа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они проводятся каждый месяц. Посещение заводов, фабрик и других индустриальных объектов помогает познакомить жителей с производством и повысить уровень трудоустройства. На данный момент работниками местных предприятий стали 14 участников СВО», — отметил первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

Ранее участники СВО посетили опытно-экспериментальный механический завод в Солнечногорске.

Идея проводить экскурсии на заводах для участников СВО принадлежит правительству Подмосковья. Ее поддержали местные предприятия.