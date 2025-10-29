Завод косметики профессиональной для волос построят в Дубне

Завод профессиональной косметики для волос продолжают строить в Дубне. После выхода на полную мощность там будут выпускать 15 миллионов упаковок продукции в месяц.

Как сообщили в региональном стройнадзоре, сейчас на объекте продолжается третий этап работ. Объект уже готов на 80%.

Площадь здания превысила 3,3 тысячи квадратных метров. Там обустроят участки развешивания, приготовления и фасовки продукции, а также два склада.

Компания «Полекс Бьюти» выпускает продукцию для профессиональных стилистов и парикмахеров. Это средства для окрашивания и осветления волос, а также косметика для ухода. Вся продукция будет соответствовать требованиям таможенного регламента транспортного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

В рамках предыдущих этапов работ на территории построили склад готовой продукции и производственный блок.