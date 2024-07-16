Завод косметики из натуральных ингредиентов откроют в Подмосковье в сентябре

Российская косметика из натуральных ингредиентов активно внедряется на рынок сбыта в стране и с успехом замещает импортную. О том, как удалось наладить замещение, а также о мерах поддержки Подмосковья рассказал учредитель компании «Аравия» из Протвина Олег Востриков в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Специалист подчеркнул, что получил участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Завод расположен в Серпухове. На сегодняшний день специалисты проводят финальные работы на объекте. Сдать предприятие в эксплуатацию планируют уже в сентябре.

«Программа очень важна. До того, как мы получили участок по льготной программе, долго определялись с местом. Участок, который мы получили, был оснащен всеми коммуникациями. Все, что было необходимо для строительства, нам помогли», — отметил Олег Востриков.

Востриков подчеркнул, что в планах у компании — построить еще один большой складской производственный комплекс. К реализации проекта планируют приступить в ближайшее время, если правительство Подмосковья одобрит проект.

«Есть возможность выбрать участок. Смотрите параметры, узнаете, подходит участок или нет, и выбираете его», — отметил специалист.

Он подчеркнул также, что строительство производства создаст свыше 170 новых рабочих мест. При этом компания входит в реестр подмосковных брендов «100% Подмосковье».

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