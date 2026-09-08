Завод косметики ESTILAB в Дубне расширит присутствие на зарубежных рынках

Производитель косметики ESTILAB из особой экономической зоны «Дубна» планирует в расширять экспорт, в том числе за счет рынков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

ESTILAB работает в России с 2016 года. Компания управляет брендами ICON SKIN и DE_CODE, развивает собственный R&D-центр и проводит совместные исследования с российскими вузами. Производство косметики организовано на собственном предприятии в Дубне.

Сейчас продукция ESTILAB представлена в 15 странах. На зарубежные поставки приходится около 13% от общего объема продаж компании.

В 2025 году производитель значительно увеличил число зарубежных направлений. Компания начала поставлять продукцию в Австралию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию и Азербайджан. Кроме того, ESTILAB работает на рынках Вьетнама, Малайзии и Гонконга.

В странах Юго-Восточной Азии компания развивает профессиональные продажи и расширяет ассортимент. В частности, во Вьетнаме готовится запуск второго бренда — DE_CODE.

В течение ближайших одного-двух лет ESTILAB намерена сосредоточиться на рынках АСЕАН, включая Индонезию, Филиппины, Таиланд и Сингапур. Для этого компания планирует использовать традиционную дистрибуцию и электронную коммерцию, а также развивать профессиональный канал продаж для косметологов, клиник и салонов красоты.

На Ближнем Востоке компания рассчитывает нарастить продажи через крупные торговые сети и специализированные интернет-площадки. Одновременно производитель планирует увеличивать экспорт на уже действующих рынках, расширять линейку продукции и регистрировать новые товары для выхода в другие страны.