Завод кормов для животных увеличит офис в ОЭЗ «Ступино Квадрат»

Компания «Мустанг Ступино» занимается производством кормов для сельскохозяйственных животных на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Инвестор планирует расширить административно-бытовой корпус. В проект инвестируют 1,5 миллиарда рублей.

Как рассказали в областном Мининвесте, компания построила завод с двумя производственными линиями, а теперь занимается расширением административных площадей.

«На сегодняшний день площадь всех объектов компании, включая производственные и административные здания, составляет 11,6 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций составляет 1,5 миллиарда рублей. На предприятии создано порядка 80 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — глава Мининвесте Екатерина Зиновьева.

Сейчас на производстве выпускают пять тысяч тонн продукции в месяц. Это разные виды кормов, протеиновые концентраты, комбикорм и добавки.