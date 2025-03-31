Завод кормов для кошек и собак построят в Дмитрове по программе импортозамещения

Производитель кормов для домашних питомцев «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» построит завод в индустриальном парке «Подосинки» в Дмитрове в рамках программы поддержки импортозамещения. Он позволит компании увеличить объем выпуска на 50%.

На новом заводе будут выпускать продукцию под торговой маркой AlphaPet. Производство запустят в течение двух лет, рассказали в региональном Мининвесте.

По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, площадь комплекса составит 12 тысяч квадратных метров. В проект инвестируют 2,5 миллиарда рублей.

«После ввода производственно-складского комплекса в эксплуатацию для жителей округа и соседних муниципалитетов будет создано дополнительно не менее 150 рабочих мест. На текущий момент производственные мощности предприятия позволяют производить до 20 тысяч тонн сухих кормов и восьми тысяч тонн влажных», — сказала она.

На территории комплекса запустят цех по производству кормов для аквакультуры, а также для кошек и собак. Там будет работать лаборатория контроля сырья и готовой продукции. Кроме того, на заводе будут разрабатывать новые рецептуры.

«Все рецептуры соответствуют международным стандартам и проходят тщательный контроль на всех производственных этапах — это касается и сырья, которое поступает на производство, и готовой продукции. Также у нас есть собственный центр, который контролирует вкусовую привлекательность, а также то, с каким аппетитом питомцы едят корм и как он усваивается», — сказал главный технолог предприятия Роман Бережной.