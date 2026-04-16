Завод конвейерного оборудования построят в Ленинском округе в этом году

В рабочем поселке Горки Ленинские в Ленинском округе реализуют проект по созданию нового производства конвейерных систем. Предприятие ориентировано на расширение выпуска отечественного оборудования, которое используют на промышленных площадках и в логистике для транспортировки грузов и автоматизации процессов.

Проект предусматривает создание порядка 80 рабочих мест. После ввода в эксплуатацию завод сможет производить до 70 тонн продукции в сутки, а выход на полную мощность намечен на 2028 год.

На территории комплекса возведут производственно-складской корпус, общежитие квартирного типа для сотрудников, а также котельную, насосную станцию пожаротушения и контрольно-пропускной пункт. Общая площадь застройки превысит 7,2 тысячи квадратных метров.

Инвестиции в реализацию проекта оценивают примерно в 350 миллионов рублей. На предприятии планируется выпуск различных видов конвейерных и модульных транспортерных лент, приводных ремней, мотор-барабанов, а также комплексных конвейерных решений. Объем складских запасов готовой продукции составит около 20 тонн.

Процесс работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Готовность достигла 20%: завершены земляные работы и устройство фундаментов, в настоящее время возводят надземную часть здания.

Ожидается, что строительство завершится в четвертом квартале текущего года. Сопровождение инвестпроекта компании «Русконбельт» обеспечивает Центр содействия строительству при правительстве региона.