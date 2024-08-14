Завод кондитерских изделий запустят в Подольске к 2025 году

Инспекторы подмосковного стройнадзора посетили производственный комплекс в деревне Матвеевское под Подольском. Там будут изготавливать шоколад и джем. Полностью реализовать проект планируют к 2025 году.

Как рассказали в ведомстве, проект начали реализовывать в начале августа, а завершить работы планируют во втором квартале 2025 года.

Производственный комплекс построят в два этапа. На территории реконструируют существующее здание и возведут две пристройки. Общая площадь фабрики составит около девяти тысяч квадратных метров, там будут выпускать шоколад и джемы.

В складском здании площадью более 14 тысяч квадратных метров организуют зону стеллажного хранения, фасовочный цех, а также запустят производство глазированных орехов и сухофруктов. Ожидается, что в месяц завод будет выпускать 1,2 тысячи тонн продукции.

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