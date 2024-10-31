Завод комплектующих для спецтехники построили в Долгопрудном

Компания «УДТ-Техника» построила завод комплектующих для грузовиков и спецтехники в Долгопрудном. Проект реализовали благодаря программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, на предприятии будут выпускать комплектующие для грузового автотранспорта и спецтехники. В проект инвестируют 135 миллионов рублей, на предприятии создадут около 50 рабочих мест.

На заводе будут выпускать рукава высокого давления, которые используют в гидравлических системах, а также наборы деталей для проведения техобслуживания оборудования в дорожно-строительной, буровой, карьерной, сельскохозяйственной, коммунальной и лесозаготовительной отраслях.

Предприятие построили на участке площадью 0,99 гектара, который компания получила по льготной ставке. По условиям программы, предприниматель сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

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