Завод комплектов для строительства дома откроют в Кашире в 2025 году

Завод домокомплектов из тяжелого и легкого бетона построят в особой экономической зоне «Кашира». На производстве создадут более 300 рабочих мест.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, проект реализует компания «Префабрика АГ».

«Производственная мощность будущего завода — около 240 тысяч квадратных метров в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства —глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Главный корпус площадью около 20 тысяч квадратных метров возведут на участке 8,4 гектара. Там создадут административные, технические и складские помещения. По словам генерального директора компании Александра Горнова, российские банки предоставили более четырех миллиардов рублей финансирования для реализации проекта.

На заводе будут выпускать домокоплекты по индустриальной технологии PREFABRIКАTM

«Она позволит девелоперам оптимизировать строительно-инвестиционный цикл, сделать его абсолютно прозрачным и в каждом новом проекте использовать практически индивидуальные решения для строительства объектов различного назначения», — пояснил Горнов.

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