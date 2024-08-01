Завод кабельной продукции построят в Воскресенске осенью

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили завод кабельной продукции вблизи села Навлянское в Воскресенске. Там создадут около 60 рабочих мест.

Как рассказали в ведомстве, завод построит «Белтелекабель» — предприятие, вошедшее в Ассоциацию кабельных заводов России и СНГ. Работы стартовали в июле 2022 года и завершатся этой осенью. Сейчас там проводят внутреннюю отделку, монтируют коммуникации и благоустраивают территорию. Готовность объекта превысила 86%.

Площадь здания превысит 7,2 тысячи квадратных метров. Там ежегодно будут перерабатывать до четырех тысяч тонн медного проводника и до 1,5 тысячи тонн алюминия. Завод будет выпускать до 23 тысяч километров оптического кабеля в год.

«Общий уровень механизации производства составит 89,1%, доля ручного труда — 0,09%. Номенклатура выпускаемой продукции: кабели сигнально-блокировочные, кабели связи волоконно-оптические, силовые кабели и провода на низкое и среднее напряжение. Продукцию планируют реализовывать в России и странах ближнего зарубежья», — отметили в министерстве.

Проект привлек в Подмосковье около 740 миллионов рублей инвестиций.

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