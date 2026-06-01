Завод из Шатуры выполнил крупный заказ для РФС

Завод по производству искусственного травяного покрытия, расположенный в Московской области в селе Кривандино, успешно завершил крупный заказ для Российского футбольного союза (РФС). Новое игровое поле размером 110 на 70 метров было отправлено в Нижний Новгород, где оно станет местом для тренировок и будущих спортивных достижений.

Производство впечатляет своими масштабами. Один рулон искусственной травы длиной 70 метров весит от 700 до 900 килограммов. Для укладки одного полноценного поля требуется около 27–28 таких рулонов.

Шатурское предприятие уже 20 лет занимает лидирующие позиции в своей отрасли и обеспечивает качественным покрытием множество спортивных объектов по всей России. Здесь выпускаются большие объемы продукции различных цветов и фактур, что подтверждает способность отечественных производителей создавать спортивную инфраструктуру высочайшего класса.