Завод из Серпухова сократил время производства оборудования для нефтебаз

Производственная компания из Серпухова подвела промежуточные итоги своего участия в национальном проекте «Производительность труда». На текущий момент завершен этап диагностики пилотного потока.

В качестве пилотного проекта было выбрано производство топливозаправочных комплексов ТЗК100. Эти системы служат для измерения и могут интегрироваться с различным технологическим оборудованием на нефтебазах.

Команда предприятия успешно завершила обучение. Специалисты создали карты потока создания ценности для текущего, идеального и целевого состояний, провели анализ путей перемещения материалов и выявили возможные точки для оптимизации. В сотрудничестве с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области разработан план по достижению целевого состояния пилотного потока.

Установленные задачи для пилотного проекта включают сокращение времени процесса на 31,4%, уменьшение запасов в потоке на 34,8%, удвоение производительности на одного сотрудника в месяц и снижение уровня брака на 50%.

В дальнейшем команде проекта предстоит оптимизация рабочих процессов, разработка стратегии интеграции всех подразделений компании, внедрение системы 5S, организация адресного хранения материалов и стандартизация рабочих процедур.

Компания «Деловой союз», основанная в 2000 году, специализируется на производстве топливозаправочных комплексов и устройств коммерческого учета нефтепродуктов, а также проектировании уникальных нефтебаз для российского рынка.

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