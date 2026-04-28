Серпуховский лифтостроительный завод реализует совместный проект с Китаем

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) подписал соглашение о технологическом партнерстве с компанией HOSTING из Китая. Проект предполагает адаптацию инженерных решений и запуск совместной линейки продукции, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках сотрудничества российская сторона получит доступ к конструкторским разработкам и системам управления, которые будут адаптированы под местные условия. Испытания новой продукции пройдут на полигоне СЛЗ.

На базе китайских технологий СЛЗ планирует производить пассажирские, высокоскоростные и панорамные лифты, специализированные больничные подъемники, строительные лифты в шахты, грузовые и автомобильные кабины, эскалаторы и траволаторы.

Завод намерен увеличить срок службы оборудования до 25 лет. Этого можно достичь благодаря развитию сервисной инфраструктуры при поддержке китайского партнера.

Проектная мощность СЛЗ оценивается в 15 тысяч лифтов в год. Сотрудничество с китайским лидером лифтостроения позволит реализовать этот потенциал, в том числе за счет расширения экспорта.