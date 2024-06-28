Завод газированных напитков в Химках подключили к сетям газоснабжения

Фото: «Фрито Лей Мануфактринг»

Химкинскую компанию по производству газированных напитков подключили к сетям газоснабжения. Помощь в получении необходимых документов и заключении договора оказал Штаб по защите бизнеса Министерства инвестиций, промышленности и науки Москвой области.

Ранее предприятие использовало услуги посредника, и газ проходил через систему газопроводов третьих лиц. Компания закупила оборудование для газирования воды, а это уже потребовало дополнительных мощностей.

Специалисты «Мособлгаза» подготовили заявку на присоединение к сетям газоснабжения с учетом технических характеристик оборудования. После заключения договора компания получила контроль над сетью газоснабжения и смогла увеличить количество выпускаемой продукции.

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