Завод «Галилео Нанотех» в Сергиевом Посаде нарастил выработку по нацпроекту

Фото: Производство брендированных лент для бейджей на заводе ГК «ПЛАСТИК ОН ЛАЙН» в Красноармейске / Медиасток.рф

Предприятие «Галилео Нанотех» в Сергиевом Посаде подвело итоги реализации федерального проекта «Производительность труда». Новые методики помогли компании на 12% нарастить выработку.

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания выпускает самоклеящиеся пленки и бумагу, термоматериалы и металлизированные покрытия под торговой маркой GALILEO NOVAROLL.

На пилотном участке специалисты регионального центра компетенций внедрили внедрены инструменты бережливого производства. Новые методики ввели на линиях выпуска самоклеящихся материалов. В результате компания сократила время протекания процесса на 12%, на 12,8% нарастила выработку, на 12,9% уменьшила запасы. Полученный опыт будут применять и на других участках.

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке.

Больше информации о поддержке предпринимателей — на инвестпортале Подмосковья.