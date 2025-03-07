Завод фермерских колбас построили в Мытищах

Завод «Фермерские колбасы Подмосковья» построили в Мытищах. На нем будут выпускать 300 тонн изделий в месяц.

Завод принадлежит фермерскому хозяйству «Еремино Поле» — с 2011 года оно производит колбасы и мясные деликатесы. В новый проект инвестировали более 500 миллионов рублей.

«Успех бизнеса основан на строгом соблюдении технологических регламентов на всех этапах производства, что начинается с отбора сырья и заканчивается упаковкой готовой продукции», — отметили в региональном Минсельхозпроде.

На новом заводе смогут получить работу более 100 человек. На территории предприятия открыли пекарню, кафе и магазин для посетителей.