Завод фермерских колбас построили в Мытищах

Завод «Фермерские колбасы Подмосковья» построили в Мытищах. На нем будут выпускать 300 тонн изделий в месяц.
Завод принадлежит фермерскому хозяйству «Еремино Поле» — с 2011 года оно производит колбасы и мясные деликатесы. В новый проект инвестировали более 500 миллионов рублей.
«Успех бизнеса основан на строгом соблюдении технологических регламентов на всех этапах производства, что начинается с отбора сырья и заканчивается упаковкой готовой продукции», — отметили в региональном Минсельхозпроде.
На новом заводе смогут получить работу более 100 человек. На территории предприятия открыли пекарню, кафе и магазин для посетителей.
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