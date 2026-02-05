Завод «Элемет» представил новую машину для обработки самолетов

На выставке авиаинфраструктуры НАИС-2026 в «Крокус Экспо» электрогорский завод «Элемет» продемонстрировал свою новую разработку — машину противообледенительной обработки воздушных судов «Гейзер Элемет». Исполнительный директор предприятия Михаил Репников отметил, что производство этой техники полностью локализовано в России, а именно в подмосковном Электрогорске.

Репников сообщил, что машина внесена в реестр российской промышленной продукции, что подтверждает ее отечественное происхождение. За прошедший год завод уже поставил в аэропорты серию таких машин.

«На сегодняшний день в российских и белорусских аэропортах работает 61 наша машина», — привел данные директор.

Завод планирует увеличить производительность, расширить мощности и нарастить количество своей техники в российских аэропортах. Политика импортозамещения, по словам Репникова, активно развивается, и предприятие намерено продолжать заниматься российским машиностроением.