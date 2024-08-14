Завод электрооборудования в Щелкове расширит производство

В городском округе Щелково продолжает свою работу предприятие «ФЗЭА», которое зарекомендовало себя как крупный проектировщик и производитель электротехнического оборудования высшего качества. Компания является одним из лидеров в области производства распределительных сетевых сооружений и имеет в своем активе множество значимых проектов.

Среди крупных объектов можно выделить Олимпийскую деревню, горнолыжный курорт «Роза Хутор», а также важные автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и М-12 «Москва — Казань». Кроме того, предприятие принимало участие в модернизации аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодара.

Сейчас производство полностью перешло на российские лицензии и компоненты. В ходе общения с руководством и рабочими стало известно, что большинство сотрудников — местные жители, а средняя зарплата составляет около 100 тысяч рублей.

Важным шагом стало сотрудничество с Щелковским колледжем, для которого на территории производства было создано специальное оборудование для обучения студентов. Администрация городского округа Щелково активно поддерживает это начинание.

Предприятие также расширяется: арендованы новые участки земли с заброшенными сараями самопользования, и сейчас идет работа по наведению порядка на территории.

«Обсудили, чем можем помочь. Окажем содействие», — отметил глава округа Андрей Булгаков, подчеркнув важность поддержки местного бизнеса.

Расширение предприятия создаст новые рабочие места для жителей муниципалитета, способствуя экономическому развитию региона.

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