Завод домокомплектов в Кашире создаст 300 рабочих мест к лету

Новый завод домокомплектов откроют в Кашире к лету этого года. Там смогут получить работа около 300 человек. По плану на производсвте будут выпускать до 240 тысяч квадратных метров жилья ежегодно.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, в проект инвестировали 2,8 миллиарда рублей. Площадь завода составит почти 28 тысяч квадратных метров.

Предприятие будет производить стеновые панели и плиты перекрытий из бетона для многоквартирных домов, частного жилья и социальных объектов. Элементы привозят на стройплощадку и собирают на месте как конструктор, благодаря чему сроки работ заметно снижаются.

Готовность объекта уже достигла 92%. Строители завершают отделку помещений и монтируют оборудование. Все работы ведут под контролем специалистов стройнадзора.