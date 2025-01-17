Завод домокомплектов из бетона построят в Кашире к 2026 году

Завод по производству домокомплектов из легкого бетона продолжают строить в Кашире. Его планируют возвести к лету 2026 года.

Ход работ проверили специалисты подмосковного стройнадзора. Как рассказали в ведомстве, сейчас на площадке возводят производственный и административный корпуса, а также склад инертных материалов. Общая площадь построек составит 27,7 тысячи квадратных метров.

Сейчас рабочие устанавливают несущие конструкции. Готовность объекта превысила 10%.

Мощность завода составит около 240 тысяч квадратных метров жилья в год. Там будут выпускать изделия из бетона. Это несущие сборные вертикальные стеновые панели, сборно-монолитные плиты перекрытия и многое другое. В проект инвестируют 2,8 миллиарда рублей. Там создадут 300 рабочих мест.