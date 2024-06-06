Завод для нужд гражданской авиации построят в Подмосковье

Завод по производству электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации построят в Подмосковье. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали глава региона Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Опытно-конструкторское бюро „Аэрокосмические системы“ Валерий Шадрин.

По словам Воробьева, общий объем инвестиций в строительство завода составит полтора миллиарда рублей.

«„Аэрокосмические системы“ — один из лидеров российского авиа- и двигателестроения. В ближайшие три года компания планирует построить в Подмосковье серийный завод по производству электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации», — рассказал губернатор.

Андрей Воробьев присвоил Валерию Шадрину почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области». Шадрин, в свою очередь, отметил, что на территории региона трудятся более 3,5 тысячи специалистов в 10 компаниях корпорации «Промтех». Он добавил, что в ближайшее время начнется проектирование агрегатного завода для серийного изготовления электромашин.

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