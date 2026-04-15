Завод детских молочных смесей создаст 175 рабочих мест в Можайске в 2028 году

Компания «Мульти Милк» построит завод молочных смесей для детей в Можайске. Там создадут 175 рабочих мест. Предприятие планируют запустить в 2028 году.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, компания уже завершила проектирование и получила все необходимые разрешения для начала работ.

На предприятии будут выпускать 15 тысяч тонн продукции в год. Это позволит укрепить продовольственную безопасность региона. В проект инвестируют 15 миллиардов рублей.

«Запуск нового завода станет важным шагом в развитии АПК региона, позволит повысить доступность качественных адаптированных детских смесей и будет способствовать импортозамещению в сегменте специализированного питания для малышей», — сказали в ведомстве.