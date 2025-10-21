Завод бутилированной воды расширят в Солнечногорске в 2026 году

Компания «Бобимпэкс» расширит производство в Подмосковье. Предприятие возведет новый корпус в Солнечногорске — там будут выпускать напитки. Проект реализуют к маю 2026 года.

Площадь нового корпуса превысит 15 тысяч квадратных метров. Там будут производить напитки под брендами «Сенежская», STARBAR, Fruktomania и «Старые добрые традиции».

Компания уже получила разрешение на проведение работ, рассказали в областном стройнадзоре. Благодаря сопровождению ЦСС процедура заняла всего девять месяцев, а составить дорожную карту помог искусственный интеллект.

В проект инвестируют 600 миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что каждая партия воды «Сенежская» проходит лабораторный контроль.