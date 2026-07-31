Завод «Алиум» в Серпухове увеличил экспортные поставки более чем в 18 раз за четыре года

Производственная площадка «Алиум», входящая в «Биннофарм Групп» и расположенная в городском округе Серпухов Московской области, значительно нарастила объем экспортных поставок. За четыре года предприятие увеличило экспорт более чем в 18 раз, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За последние пять лет компания выпустила на экспортные рынки около 1,7 миллиона упаковок своей продукции. Только за первое полугодие 2026 года было отправлено порядка 360 тысяч упаковок. Препараты «Алиум» сегодня поставляются в семь стран помимо России.

«В числе наших ключевых экспортных партнеров — страны СНГ, включая Армению, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан и Узбекистан», — рассказал исполнительный директор завода «Алиум» Роман Козин. Основу экспортного портфеля предприятия составляют востребованные препараты для лечения боли и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Такие показатели подтверждают устойчивый спрос на продукцию «Алиум» на внешних рынках и позволяют рассчитывать на дальнейший рост экспортных поставок.