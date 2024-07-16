Завод агрегатов для двигателей повысит производительность в Протвине

Компания «Турбокомплект» из Протвина стала участником нацпроекта «Производительность труда». Это позволит предприятию увеличить эффективность и внедрить в работу современные инструменты.

Как рассказали в областном Мининвесте, эксперты регионального центра компетенций помогут предприятию оптимизировать работу. Пилотным станет процесс выпуска турбокомпрессоров. На предприятии внедрят элементы бережливого производства и другие современные методы.

Компания занимается разработкой и выпуском агрегатов наддува и турбокомпрессоров с 1989 года обеспечивает ими отечественные двигатели. Ожидается, что благодаря нацпроекту там на 10% сократится время процессов, на 15% уменьшится незавершенное производство и на 10% вырастет повысить производительность.

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