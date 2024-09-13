В Реутове продолжается модернизация теплосетей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ на Советской улице. По его словам, реконструкцию участка длиной 1,5 километра рядом с жилыми домами и школой № 3 завершат до 15 октября.

На данный момент работы выполнили почти на 50%. По словам губернатора, на участке уберут под землю трубы, которые проложены на территории школы, и установят новые. Модернизация теплосетей улучшит качество жизни свыше 7,5 тысячи человек — это 43 дома, две школы, четыре детских сада, а также филиал МОНИКИ.

«Мы продолжаем капитальный ремонт теплосетей сразу на двух участках на улице Советской в Реутове. Важно успеть все до наступления холодов», — прокомментировал Воробьев.

Работы также ведут на участке от улицы Победы до детского сада № 9 на улице Гагарина. Сейчас рабочие убирают старые трубы и устраивают временный трубопровод. Помимо этого, запланирована масштабная реконструкция семи участков теплосетей в Реутове, в том числе ремонт и реконструкция котельных: № 1 на Новогиреевской улице, № 5 на Юбилейном проспекте и № 6 на улице Победы.

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