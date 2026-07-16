Учащиеся из Подмосковья примут участие в фестивале детского творчества

Подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Вдохновленные детством». В этом году участники соревновались в сценарном мастерстве и искусстве песни. Организаторами конкурса выступили Министерство просвещения Российской Федерации и Росдетцентр.

Всего на участие было подано свыше пяти тысяч работ от школьников и студентов колледжей из всех регионов России. Жюри определило сорок пять победителей, включая Спиридона Сафаряна (возрастная категория 12–14 лет) в номинации «Фантастика (образ будущего страны)» и Злату Утенкову (возрастная категория 15–17 лет) в номинации «Комедия/приключения» от Московской области.

Авторы лучших конкурсных работ приглашены в Москву для участия во Всероссийском фестивале детского творчества «Вдохновленные детством». Там они смогут представить свои проекты широкой аудитории.

Участников конкурса киносценариев ждут образовательные блоки по работе с фильмами, мастер-классы с экспертами сферы, встреча с победительницей прошлого года и главной героиней фильма-победителя, а также финальная защита работ. По ее результатам определится один победитель в каждой из номинаций. Один синопсис, приуроченный к Году единства народов России, будет отмечен специальным призом.