Завершился третий сезон фестиваля «ПредпоЧтения» в Подмосковье

В Московской области завершился третий сезон культурно-просветительского фестиваля «ПредпоЧтения». В мероприятиях приняли участие более 120 школ из 10 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

С 12 по 15 мая фестиваль превратил школьные аудитории, библиотеки и актовые залы в пространство живого слова. Проект объединил образование, профессиональный театр и издательское сообщество, чтобы изменить отношение школьников к чтению.

В фестивале приняли участие пять театральных коллективов, включая Ивантеевский и Дмитровский драматические театры, а также театр «Ведогонь». Актеры провели литературные гостиные, театральные уроки и поэтические баттлы, превращая школьные классы в творческие площадки.

Министерство образования Московской области, школы региона и профессиональное театральное сообщество создали работающую культурную экосистему. В организации и наполнении программы приняли участие 118 партнеров: библиотеки, педагогические объединения и творческие союзы.

Пресс-служба Министерства образования отметила, что фестиваль «ПредпоЧтения» показал: когда театр, педагогика и классическая литература объединяются, чтение становится личным выбором, а не обязательной программой.