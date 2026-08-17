В Можайске завершился шестой этап первенства России по автокроссу

Шестой этап первенства России по автокроссу прошел 16 августа на автодроме «Алискино Моторспорт Арена» в Можайске. В соревнованиях участвовали 44 пилота юношеских зачетов из разных регионов страны, а также восемь спортсменов в классе ДЗ-Спринт на призы Летнего Кубка АМА.

В классе Д3-Мини победу одержал Дмитрий Власов из Видного. В классе Д3-250 первое место заняла Александра Зверева из Верхней Пышмы, которая также стала лучшей в классе Багги 600. Серебряным призером в Д3-250 стал Данияр Хасаншин из Набережных Челнов, бронзу завоевал Михаил Ломакин из Твери.

В классе ДЗ-Спринт выступили легенды автоспорта: пятикратный победитель «Дакара» и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, его напарник Айрат Мардеев, гонщица Анастасия Нифонтова и юные пилоты Тимофей Жарков и Захар Марченко. В борьбе за Летний Кубок АМА победу одержал Захар Марченко, опередивший Тимофея Жаркова и Альберта Фатихова. Специальный приз за волю к победе получил Айрат Мардеев.

Также на соревнования были приглашены подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Для них провели экскурсию по паддоку, познакомили с пилотами и позволили посидеть за рулем гоночных машин.

Первенство России проводилось в рамках федеральной программы «Спорт России».