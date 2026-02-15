Завершился региональный этап «Лыжни России» в Подмосковье

На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» завершился региональный этап «Лыжни России». В соревновании приняли участие спортсмены из Московской области и других регионов России.

Житель Красноярска Степан Вертунов около 12 лет профессионально занимался лыжным спортом и в этом году впервые принял участие в гонке в Подмосковье. «Сейчас ушел в другие виды спорта, но лыжи не бросаю. Это традиция для меня, для моей семьи», — рассказал он.

Участниками забега стали также спортсмены из городов Подмосковья: Ногинска, Рузы, Долгопрудного, Мытищ и других муниципалитетов. Игорь Михалев приехал на соревнования из Видного и оценил свой заезд на 10 из 10.

Соревнования прошли при благоприятных погодных условиях, температура воздуха на старте составила +1 °C. Для участников были организованы яркие фотозоны, выступления артистов и анимационная программа. Некоторым даже удалось прокатиться в настоящей собачьей упряжке.