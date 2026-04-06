Завершился региональный этап чемпионата по анализу транспортных данных

3 апреля в Физтех-колледже прошел финал регионального этапа соревнования по компетенции «Аналитик транспортных данных». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», о чем сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Победителями стали студенты Физтех-колледжа. Первое место занял Кирилл Коваль, второе — Егор Рябов, третье — Вячеслав Лупенков. Четвертое место досталось Илье Постовалову из Воскресенского колледжа, а пятое — Артему Бабанову из Физтех-колледжа.

Студенты должны были преобразовать разрозненные данные о транспортных потоках в стратегические решения. Их задача — оптимизировать маршруты, прогнозировать загруженность дорог, повышать безопасность и снижать углеродный след.

Участники создавали интеллектуальную платформу для мониторинга и прогнозирования транспортных потоков, используя данные GPS, камер и датчиков. Главным экспертом выступила преподаватель Галина Базяк.