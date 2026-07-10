Почти 400 жителей Подмосковья примут участие в конкурсе «Родная игрушка»

В номинации «Идеи игр и игрушек» второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка» было подано 4 330 заявок из всех 89 регионов России. Активнее всего заявки поступали из Московской области — там было подано 396 заявок. Конкурс организован Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых и проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В номинации участвовали создатели концепций будущих игр и игрушек, которые еще не дошли до готового образца продукции. Почти каждый шестой участник — подросток в возрасте от 14 до 18 лет.

Подростки чаще всего предлагают идеи сюжетно-образных игрушек, настольных игр и конструкторов. Среди главных тем выбирают духовно-нравственные ценности, историю и культуру России, а также единство народов страны. Вместо цифровых гаджетов и сложных технологий они используют персонажей и истории: героев русских сказок и образы, вдохновленные родным краем.

Более 150 воспитателей, а также методисты, руководители коллективов и педагоги приняли участие в конкурсе в 2026 году, который Минпросвещения России объявило Годом дошкольного образования.

Около 30% всех заявок посвящены единству народов, еще столько же проектов связано с семьей и духовно-нравственными ценностями. 20% проектов посвящено истории и культуре, 15% — героям XXI века и только 5% — технологическому прорыву.

Почти треть заявок направлена на изготовление тактильных и сенсорных игрушек, а около четверти проектов задумываются как семейные форматы. Авторы предлагают использовать QR-коды, интерактивные элементы и искусственный интеллект, чтобы рассказывать сказки и знакомить детей с историей страны.

Победители номинации получат возможность доработать свои идеи и создать прототипы будущих игр и игрушек. Осенью 2026 года их разработки будут представлены на масштабной выставке, которая объединит представителей индустрии, а также детей и их родителей.

До 14 августа можно подать заявки на конкурс в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция». Подробная информация об участии в конкурсе «Родная игрушка» размещена на официальном сайте проекта [znanierussia.ru/igrushka](https://znanierussia.ru/igrushka).