Завершился первый тур конкурса «Учитель года Подмосковья»

8 апреля в Московской области завершился первый тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья». В нем приняли участие 55 педагогов — победители муниципальных этапов. Заключительным испытанием стал «Классный час», во время которого учителя проводили занятия, проверяющие их методическое мастерство и способность выступать в роли наставника, психолога и мотиватора. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В течение 20 минут конкурсантам предстояло установить контакт с детьми, построить логичную и эмоционально вовлекающую траекторию общения, а также продемонстрировать свои наработки во внеурочной деятельности. Педагоги активно применяли современные образовательные технологии, такие как интерактивные игры, методы сторителлинга, проектные дискуссии и работу в малых группах. Это позволило разнообразить форму занятий и повысить вовлеченность обучающихся.

«Целью моего классного часа было сформировать у учащихся понимание двойственной природы научных открытий — их способности одновременно приносить огромную пользу и создавать смертельные угрозы», — поделилась учитель химии Наро-Фоминской школы № 3 с УИОП им. Героя Советского Союза Д. Д. Погодина Карина Одинцова. Она провела занятие для восьмиклассников на философскую тему «Плуг и меч. Наследие гениев».

По итогам первого тура определены 15 финалистов, которые продолжат участие во втором туре конкурса.