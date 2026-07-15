Завершился первый день крестного хода «От государя к преподобному»

Первый день крестного хода «От Государя к Преподобному» завершился 15 июля. Паломники прошли первые двадцать километров из ста по маршруту, который в 2026 году они преодолеют за пять дней — с 15 по 19 июля.

Шествие началось в Мытищах. В нем приняли участие шестьсот двадцать богомольцев со всей России — значительно больше, чем в прошлом году. Среди участников были многодетные семьи с детьми разных возрастов. Основную часть паломников составила молодежь и дети.

Первый этап завершился прибытием в храм иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость» в Пушкино. Здесь паломников накормили и предоставили место для ночлега. Утром они продолжат путь к святым вратам Троице-Сергиевой лавры.

«Мы идем, чтобы испросить помощи для Отечества и для себя. Как наши предки, так и мы сегодня просим благословения у преподобного Сергия на всякое доброе дело», — сказал священник Виктор Селезнев, настоятель Сергиевского храма деревни Костино. Он прошел первый день пути со своими двумя детьми.