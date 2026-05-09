Завершился патриотический марафон «Наследники Победы»

Более 1,7 миллиона участников из Подмосковья объединил патриотический марафон «Наследники Победы», завершившийся 9 мая. В мероприятии приняли участие советники директоров по воспитанию, школьники, студенты, педагоги и родители, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Марафон включал множество акций, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу предков. Среди них — «Стены памяти», «Портреты Победы», «Я помню», «Герои нашей школы». Участники оформляли окна к празднику («Окна Победы»), смотрели документальные фильмы о городах-героях («Кино Победы»), проводили поэтические вечера и литературные гостиные («Стихи Победы»), исполняли песни военных лет («Голос Победы») и танцевали под мелодии Победы («Вальс Победы»).

Кульминацией марафона стало шествие «Бессмертного полка» с портретами героев своих семей и рассказы о родственниках-ветеранах в рамках акции «Правнуки Победы».

Марафон «Наследники Победы» продемонстрировал единство поколений и позволил каждому участнику внести личный вклад в сохранение исторической памяти.