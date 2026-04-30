Сотрудники «Мособлэнерго» вошли в состав жюри чемпионата профмастерства студентов

На базе Щелковского колледжа 29 апреля завершился итоговый межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Эксплуатация линий электропередачи». Эксперты и судьи — работники Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» — оценивали мастерство студентов из семи регионов России.

В соревнованиях приняли участие студенты из Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Кемеровской, Челябинской и Московской областей, а также республик Чувашия и Татарстан. Участники были из таких учебных заведений, как Тарко-Салинский профессиональный колледж, Челябинский энергетический колледж имени С. М. Кирова, Заинский политехнический колледж и других ведущих центров подготовки кадров.

Экспертное жюри, в состав которого вошли высококвалифицированные специалисты Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» и по совместительству выпускники Щелковского колледжа, оценивало квалификацию участников. Среди них — электромонтер по обслуживанию подстанций Алексей Касаткин, электромонтер оперативно-выездной бригады Антон Саменко, электромонтер по ремонту аппаратуры РЗиА Иван Тюхлов.

Совместно с региональными экспертами — преподавателями специальных дисциплин профильных учебных учреждений — представители компании контролировали точность выполнения работ и соблюдение стандартов безопасности. Для максимально объективного судейства использовалась Цифровая система оценивания (ЦСО).

По результатам соревнований победу одержал студент Щелковского колледжа Максим Соловьев, представляющий Московский регион. Второе место занял Александр Муратов из Челябинского энергетического колледжа имени С. М. Кирова, третье место — Айдар Маликов из Заинского политехнического колледжа.